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5 قطع براقة لإطلالتك في حفل رأس السنة

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الأربعاء 23-12-2015 12:25

الترتر والأقمشة البراقة هي الخيار المثالي لإطلالاتك في حفلات رأس السنة، وقد اخترنا لك 5 قطع جميلة بأسعار مناسبة لتحصلي عليها خلال هذه الفترة البسيطة المتبقية على نهاية العام.
حذاء براق من Kate Spade
إن كانت إطلالتك بسيطة خالية من التفاصيل أضيفي لها حذاءً عصريًّا براقًا لتعطيها طابعًا احتفاليًّا ممتعًا.
توب مميز من MANGO
سيكون هذا النوع من القمصان مناسب جدًا لترتديه مع تنورة سوداء قصيرة.
تنورة جميلة من MICHAEL Michael Kors
اجعلي هذه التنورة القطعة الأبرز في إطلالتك بتنسيقها مع توب بسيط ومجوهرات بسيطة.
فستان ذهبي من Marciano
كوني متألقةً في حفل نهاية العام مع فستان براق بتصميم عصري، ننصحك بتنسيقه مع حذاء كلاسيكي ناعم.
جاكيت جميل من Topshop
إن كانت الأجواء باردة بالنسبة لك، أضيفي جاكيتًا برّاقًا لإطلالتك لتحصلي على إطلالة عصرية ودافئة في الوقت نفسه.

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سيدتي