أجمل الإطلالات هذا العام بأكتاف ظاهرة

شهدنا ظهور العديد من الاتجاهات في إطلالات النجمات في عام 2015 ، ولكن الاتجاه الأبرز كان الأكتاف الظاهرة، إذ يبدو أنه ظهر في إطلالات جميع النجمات بلا استثناء.

يعطي هذا التصميم لكل سيدة إطلالةً عصريةً وأنثويةً في الوقت نفسه، كما يوفر لها مساحةً واسعةً لترتدي مجوهراتها المفضلة وهذا ما فعلته النجمة بلقيس فتحي، حيث استغلّت هذه القصة لتتألق بأجمل تصاميم المجوهرات البراقة في إطلالاتها هذا العام .

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بالنسبة لنجمات هوليوود فيمكننا أن نقول بأنهنّ اخترن الإطلالات الأكثر بساطةً ونعومةً بهذه القصة فظهرت الممثلة كيت هادسون Kate Hudson بإطلالة بسيطة باللون الأصفر المشرق واختارت الفاشينيستا أوليفيا باليرمو Olivia Palermo تنسيقًا يوميًّا بالجينز مع توب عصري بأكتاف ظاهرة .

في السهرات كانت هذه القصة اختيار مناسب لمن تريد الحصول على إطلالة أنثوية بتصميم عصري أنيق، فشاهدناها في إطلالة الممثلة جيسكا بيال Jessica Biel بفستان وردي ذي تصميم لافت ومجوهرات أخاذة من كارتييه Cartier وإطلالة الممثلة دايان كروغر Diane Kruger التي لاقت استحسان متابعاتنا في مهرجان كان، ولا يمكن أن ننسى الإطلالة الرائعة التي اختارتها سارة هايلاند Sarah Hyland في حفل EMMYs لهذا العام .

يمكن أن تشاهدي في الصور أعلاه أنّ هذه القصة قد زيّنت أجمل الإطلالات خلال العام، فهل ستكون اختيارك لإطلالتك المقبلة؟

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