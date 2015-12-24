مجموعة تحكي أناقة السبعينات من بيربري

قدمت دار بيربري Burberry البريطانية المعروفة مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل خريف 2016 ، ومن النظرة الأولى كان ستايل السبعات المتميز هو ما لفتنا أينما نظرنا .

اكتسحت التفاصيل البسيطة المستوحاة من أناقة سبعينات القرن الماضي عالم الموضة هذا العام فظهرت على منصات العروض العالمية وشاهدناها في إطلالات النجمات والمشاهير، وها هي تعاود الظهور مرةً أخرى في هذه المجموعة ولكن هذه المرة بأسلوب مبسط وتنسيقات ناعمة .

هل نجحت بلقيس في اختيار إطلالاتها هذا العام؟

ضمت هذه المجموعة البنطلونات الواسعة لتغطي الحذاء كما هو معتاد في إطلالات تلك الحقبة الزمنية، وقد جاءت بألوان خريفية متنوعة لتعطيك خيارات أوسع في تنسيقها، كما شاهدنا ضمنها الجاكيتات الشتوية الدافئة والمعاطف التي أخذت تصميم الرداء أو Cape كما أنها لم تخلُ من المعطف المطري الذي يحمل توقيع بيربري Burberry الشهير.

أما بالنسبة للفساتين فتنوعت بين فساتين الكوكتيل القصيرة ذات القصات الناعمة المناسبة للإطلالات النهارية والفساتين الطويلة المرنة بحيث يمكن أن ترتديها في النهار والمساء . وقد كان الفستان المخملي ذو الأكمام الطويلة إحدى القطع المفضلة لدينا في هذه المجموعة .

ولم تكن أناقة السبعينات وحدها ما يلفت الناظر لتصاميم بيربري Burberry في مجموعة ما قبل الخريف المقبل، إذ يمكن أن تلاحظي الطابع العسكري المميز بالأزرار الذهبية والمعاطف الطويلة الظاهرة في الصور أعلاه وقد أعطاها لمسةً عصريةً فريدةً.

شاهدي معنا تصاميم بيربري Burberry في مجموعة ما قبل خريف 2016

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