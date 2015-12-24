دار جوائز الشرق تكرم محافظ البحيرة بمكتبة الإسكندرية

اختارت دار جوائز الشرق التقديرية الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة والدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، لتكريمهما فى الإحتفالية الثامنة لرواد الأعمال التى تم تنظيمها بمكتبة الإسكندرية، لتكريم الرواد الذين يثرون الحياة العلمية والعملية فى مصر ويضربون المثل والقدوة فى البذل والعطاء.

وقال بيان المحافظة اليوم، إن التكريم جاء نظرا لجهود المحافظ التى يبذلها للنهوض بمحافظة البحيرة فى جميع المجالات الخدمية والتنموية والجهود المتميزة فى تطويرالمنظومة الصحية بمحافظة البحيرة، والتى تتمثل فى دعم وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وخاصة أقسام الطوارىء والعناية المركزة وإنشاء وحدات لعلاج مرضى فيروس سى بمدن ومراكز المحافظة ومبادرة توفير العلاج المجانى لغير القادرين منهم والبدء فى إنشاء مستشفى عسكرى وآخر لجامعة دمنهور بالإضافة إلى إنشاء مراكز طبية متخصصة لعلاج الحروق والسموم.