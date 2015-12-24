سقوط تشكيل عصابى يتزعمه سودانيون لنصبهم على المواطنين فى المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على تشكيل عصابى يتزعمه سودانيون ينصبون على المواطنين، من خلال إيهامهم بوجود آثار وأنهم يستطيعون استخراجها، والحصول منهم على مبالغ مالية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد حمدى أبوشنا مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، يفيد بالقبض على تشكيل عصابى يوهم المواطنين بوجود آثار مقابل الاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

وبتقنيين الإجراءات وعمل التحريات برئاسة العميد عبد الفتاح الشحات رئيس البحث الجنائى بالمديرية، تمكنوا من ضبط المتهمين، وهم "محمد.ع"، 64 سنة تاجر ملابس سودانى الجنسية، ومقيم بمحافظة الجيزة و"فضل .خ"، 30 سنة دبلوم ومقيم بأبو قرقاص، و"إبراهيم.ع"، 18 سنة تاجر سودانى الجنسية، ومقيم بمحافظة الجيزة، وتم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة.

كما أصيب أحدهم بطلق نارى على الطريق الصحراوى الغربى عند استقلالهم سيارة رقم 6292 رم ط بقيادة الأول.

وكانت أسفرت التحريات عن أن المصاب بطلق نارى وهو "رمضان.ف" 29 سنة ومقيم بساقية موسى مركز أبوقرقاص اتفق مع شخصين سودانيى الجنسية بإيهام المواطنين باستخراج الآثار من باطن الأرض، والاستعانة بشخص يدعى "مصطفى.ر"، 24 سنة عامل.

وتم القبض على كل المتهمين واعترف الأخير بصحة السابق وبالاشتراك مع كل من "حمادة.ح" 27 سنة عاطل ومطلوب فى عدة قضايا، وحازم "رشدى .ا"،، 37 سنة عاطل ومطلوب فى عدة قضايا جنائية واعترفوا جميعا بأنهم اتفقوا مع مصطفى، بجمع معلومات عن المواطنين وإيهامهم بوجود آثار مقابل مبالغ مالية، وتم تحرير عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.