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سقوط رافعة "هيدروليكية" على نادى السيارات بالإسكندرية أثناء إزالة مخالفات

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سقوط رافعة "هيدروليكية" على نادى السيارات بالإسكندرية أثناء إزالة مخالفات سقوط رافعة "هيدروليكية" على نادى السيارات بالإسكندرية أثناء إزالة مخالفات
سقطت رافعة هيدروليكية، على مبنى نادى السيارات بكورنيش الإسكندرية بسيدى بشر، وذلك أثناء عملية إزالة لافتة مخالفة، دون وقوع إصابات.

من جانبه أشار اللواء أحمد أبو طالب، رئيس حى المنتزه أول التابع له النادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحى توجه فى حملة إزالة للافتة المخالفة، مشيرا أنه لا أحد فوق القانون وأن اللافتة مخالفة وكان يجب إزالتها إعلاء لهيبة الدولة وأن الحى مستمر فى حملات إزالة اللافتات المخالفة وإشغالات الطريق.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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