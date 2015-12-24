أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ المنوفية يغلق محل جزارة يبيع لحوم فاسدة

Google+ Print
محافظ المنوفية يغلق محل جزارة يبيع لحوم فاسدة محافظ المنوفية يغلق محل جزارة يبيع لحوم فاسدة
قرر الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، إغلاق وتشميع أحد محلات الجزارة ملك "م.ا.ع" بشارع جمال عبد الناصر بمركز ومدينة بركة السبع، بعد التأكد من قيام صاحبه بالمخالفة بالذبح خارج السلخانة والمجازر المختصة، وبعد أن تبين للجنة الطب البيطرى أن اللحوم المعروضة للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال بيان المحافظة، إن الشكاوى تعددت أمام الرقابة التموينية وإدارة الطب البيطرى ببركة السبع وتم تحرير أكثر من محضر ذبح خارج السلخانة، وضبط كميات من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده، وتنفيذ قرار الغلق بعد تحرير محاضر بالمخالفات من خلال مباحث والطب البيطرى والبيئة والكشف بيطرياَ على اللحوم المعروضة بالجزارة حفاظاً على صحة المواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

وزير التموين : لن يستفيد أصحاب البطاقات التموينية بالدعم في هذه الحالة.. ويكشف عن موعد انخفاض أسعار الأرز والسكر

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد

التموين : توضح بعض القرارات الجديدة الخاصة بإضافة المواليد