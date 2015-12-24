محافظ المنوفية يغلق محل جزارة يبيع لحوم فاسدة

قرر الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، إغلاق وتشميع أحد محلات الجزارة ملك "م.ا.ع" بشارع جمال عبد الناصر بمركز ومدينة بركة السبع، بعد التأكد من قيام صاحبه بالمخالفة بالذبح خارج السلخانة والمجازر المختصة، وبعد أن تبين للجنة الطب البيطرى أن اللحوم المعروضة للبيع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال بيان المحافظة، إن الشكاوى تعددت أمام الرقابة التموينية وإدارة الطب البيطرى ببركة السبع وتم تحرير أكثر من محضر ذبح خارج السلخانة، وضبط كميات من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده، وتنفيذ قرار الغلق بعد تحرير محاضر بالمخالفات من خلال مباحث التموين والطب البيطرى والبيئة والكشف بيطرياَ على اللحوم المعروضة بالجزارة حفاظاً على صحة المواطنين.