"علوم الإسكندرية" تكرم نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى

كرمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، اليوم، الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى خلال ندوة الدكتور محمد النشائى العالم المصرى بإهدائه درع الكلية لمسيرته العلمية بالكلية.

كما كرمت كلية العلوم العالم المصرى محمد النشائى، المهندس وعالم الفيزياء فى مجال المفاعلات النووية، بالإضافة إلى تكريم عدد من أعضاء هيئة التديرس الحاصلين على جائزة الدولة التقديرية فى مجال العلوم لعام 2015.

وكان العالم محمد النشائى حاضر بكلية العلوم عن المفاعلات النووية واستخداماتها فى البحث العلمى وحضر الندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس والنائب كمال أحمد.