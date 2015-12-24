أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. فريق "أحلى شباب" بأسوان يحصد اللقب الذهبى على مستوى الجمهورية

Google+ Print
بالصور.. فريق "أحلى شباب" بأسوان يحصد اللقب الذهبى على مستوى الجمهورية بالصور.. فريق "أحلى شباب" بأسوان يحصد اللقب الذهبى على مستوى الجمهورية
حصد فريق "أحلى شباب" لقب "الفريق الذهبى" على مستوى الجمهورية، وذلك بمسابقة golden team، والتى أقيمت برعاية أنوار رسالة، لاختيار أفضل فريق تطوعى على مستوى محافظات .

وشارك بالمسابقة التى استمرت على مدار ثلاثة أيام بالمقطم فى القاهرة، نحو 30 من الفرق التطوعية بمصر، منها صناع حياة، وألوان جامعة الأزهر، وفريق روشتة بالعربى، وفريق بادر ودريم جامعة الأزهر ونيردجيك، وغيرها من الفرق.

وتضمنت المسابقة محاضرات ومسابقات عملية على مدار ثلاثة أيام، فى أربع مجالات مختلفة تقوم على أساسها الفرق التطوعية وهى "إدارة الموارد البشرية، والتمويل والعلاقات العامة، بجانب التسويق والدعاية، وأخيرا تنظيم الفعاليات".

وحصد فريق "أحلى شباب" على اللقب للعام الثانى على التوالى، بعد أن حصد على أعلى الدرجات بالثلاثة أيام.

وقال الدكتور محمد الشيخ قائد الفريق ومؤسسة، إن فريق أحلى شباب هو كيان شبابى مؤسسى يسعى للجمع بـ"3ت"، وهى "تدين وتفوق وتطوع" لتحقيق الشخصية المتكاملة لشباب متدين على خلق ومتفوق دراسيا ومهنيا ومجتهدا فى العمل الخيرى والتطوعى ويحقق التنمية بالإيمان.

وأضاف محمد الشيخ أن الفريق حصد اللقب للعام الثانى، مما يعد دافعاً كبيراً لإكمال الفريق مساره لبناء شخصية شبابية متوازنة، موضحاً أن الفريق بصدد إشهار مؤسسة أحلى شباب لتنمية المجتمع، بعد أن انتشر بكافة محافظات مصر من الإسكندرية لأسوان، وأثبت جدارته فى جذب الشباب المصرى الذى يسعى لخدمة مجتمعه.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني