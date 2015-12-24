بالصور.. فريق "أحلى شباب" بأسوان يحصد اللقب الذهبى على مستوى الجمهورية

حصد فريق "أحلى شباب" لقب "الفريق الذهبى" على مستوى الجمهورية، وذلك بمسابقة golden team، والتى أقيمت برعاية أنوار رسالة، لاختيار أفضل فريق تطوعى على مستوى محافظات مصر

وشارك بالمسابقة التى استمرت على مدار ثلاثة أيام بالمقطم فى القاهرة، نحو 30 من الفرق التطوعية بمصر، منها صناع حياة، وألوان جامعة الأزهر، وفريق روشتة بالعربى، وفريق بادر ودريم جامعة الأزهر ونيردجيك، وغيرها من الفرق.

وتضمنت المسابقة محاضرات ومسابقات عملية على مدار ثلاثة أيام، فى أربع مجالات مختلفة تقوم على أساسها الفرق التطوعية وهى "إدارة الموارد البشرية، والتمويل والعلاقات العامة، بجانب التسويق والدعاية، وأخيرا تنظيم الفعاليات".

وحصد فريق "أحلى شباب" على اللقب للعام الثانى على التوالى، بعد أن حصد على أعلى الدرجات بالثلاثة أيام.

وقال الدكتور محمد الشيخ قائد الفريق ومؤسسة، إن فريق أحلى شباب هو كيان شبابى مؤسسى يسعى للجمع بـ"3ت"، وهى "تدين وتفوق وتطوع" لتحقيق الشخصية المتكاملة لشباب متدين على خلق ومتفوق دراسيا ومهنيا ومجتهدا فى العمل الخيرى والتطوعى ويحقق التنمية بالإيمان.

وأضاف محمد الشيخ أن الفريق حصد اللقب للعام الثانى، مما يعد دافعاً كبيراً لإكمال الفريق مساره لبناء شخصية شبابية متوازنة، موضحاً أن الفريق بصدد إشهار مؤسسة أحلى شباب لتنمية المجتمع، بعد أن انتشر بكافة محافظات مصر من الإسكندرية لأسوان، وأثبت جدارته فى جذب الشباب المصرى الذى يسعى لخدمة مجتمعه.



>