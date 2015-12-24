بالصور.. نائب السنطة ورئيس المدينة يشاركان فى احتفال الطلاب بيوم الوفاء

شارك اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة فى محافظة الغربية، والدكتور فتحى ندا عضو مجلس النواب عن دائرة السنطة، وإيمان عبد المعز شاهين مدير إدارة السنطة التعليمية، فى احتفال مدرسة ميت ميمون الابتدائية، بيوم الوفاء لتكريم المتميزين من طلبة المدرسة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وخلال الاحتفال قدم الطلاب عروضا فنية ورياضية خلال الحفل، بحضور أولياء أمور الطلاب،
وخلال الاحتفال قدم الطلاب عروضا فنية ورياضية خلال الحفل، بحضور أولياء أمور الطلاب،
>وقام رئيس المدينة ونائب السنطة بتوزيع الهدايا والجوائز على الطلاب المتميزين.
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