الجامعة العربية: توغل تركيا في العراق صورة من صور العدوان

أوضح وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قراقاش، خلال افتتاح الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب، للنظر في توغل القوات التركية في عمق الأراضي العراقية، أن التحديات الحالية تفرض على الدول العربية التمسك بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول.

ولفت إلى أن الدول العربية حريصة على عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وترفض تدخل الآخرين في شئونها الداخلية.

ودعا قراقاش الوزراء إلى مناقشة التدخل السافر للقوات التركية في العراق، والبحث في سبل التصدي لمثل هذه الممارسات غير المقبولة.

أكد أن ميثاق الأمم المتحدة، جامعة الدولي العربية تجعل من التدخل في شئون الدول وانتهاك سيادة أراضيها، صورة من صور العدوان.

وكانت العراق قد جعت جامعة الدول العربية إلى اجتماع استثنائي لمناقشة انتهاك تركيا توغل القوات التركية في الأراضي العراقية وانتهاك سيادتها.