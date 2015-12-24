بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب لإدانة التدخل التركى فى العراق

بدأ منذ قليل الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الإمارات لبحث التدخل التركى العسكرى فى الأراضى العراقية.

ويرأس وفد مصر فى الاجتماع وزير الخارجية سامح شكرى كما تأكد مشاركة وزراء خارجية فلسطين والبحرين والكويت وتونس والأردن والإمارات.

كان مصدر دبلوماسى عربى مسئول أفاد بأن قطر سوف تطرح على الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم، مشروع بيان يدعو الحكومة العراقية للإفراج عن القطريين المختطفين فى الأراضى العراقية.

كما أفاد المصدر أن دولة الإمارات العربية المتحدة طالبت بإضافة بند على أجندة أعمال المجلس تحت بند "ما يستجد من أعمال" يطالب بإدانة التدخل الإيرانى فى العراق وشؤون الدول العربية

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