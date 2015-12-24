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نبيل العربى يجرى مباحثات مع وزراء خارجية العراق والكويت والبحرين

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نبيل العربى يجرى مباحثات مع وزراء خارجية العراق والكويت والبحرين نبيل العربى يجرى مباحثات مع وزراء خارجية العراق والكويت والبحرين
عقد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، سلسلة من المباحثات مع وزراء خارجية العراق والكويت والبحرين قبيل انطلاق الاجتماع الوزارى غير العادى كل على حدة.

وقال مصدر مسؤول فى الجامعة العربية إن لقاءات الأمين العام مع وزراء الخارجية قبل بدء الاجتماع الوزارى بناء على طلب العراق لبحث التدخل العسكرى التركى فى الأراضى العراقية ، جاءت بهدف بحث اخر التطورات لاسيما بالعراق ، بجانب ما يتعلق بالتدخل الايرانى فى الشؤون الداخلية للدول العربية، والمقرر طرحه على أعمال الاجتماع الوزارى.

كما بحث العربى مع وزراء الخارجية تطورات الأوضاع بالمنطقة.
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