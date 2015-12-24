«الصحة» توضح حقيقة تعرض طبيبة أسنان للاعتداء أمام مستشفى القاهرة الفاطمية

أوضحت وزارة الصحة والسكان، تفاصيل تعرض الدكتورة أمل شرف، طبيب الأسنان بمستشفى القاهرة الفاطمية، للاعتداء من قٍبل إحدى السايسات خارج أسوار المستشفى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، حقيقة ما حدث وهو كالتالي: فور وقوع الواقعة يوم 18/11/2015 في تمام الساعة الثامنة صباحاً، قام مدير المستشفى بإبلاغ السيد نائب مأمور قسم الجمالية والسيد رئيس مباحث القسم ، بتعرض الطبيبة المذكورة للاعتداء من قبل احدي السياس، كما قام بإبلاغ السيد مدير الشئون القانونية بالمستشفى بضرورة التوجه للقسم لتحرير محضر بالواقعة.

أرسل رئيس مباحث القسم قوة إلى المنطقة المحيطة بالمستشفى، وتم القبض على السايسة، وتم تحرير محضر لها رقم 10227 جنح الجماليه بتاريخ 18/11/2015، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي 19/11/2015، وحبسها حتى تاريخه، والقضية قيد النظر بالقضاء.

في غضون ذلك تم عرض الطبيبة المعتدى عليها على طوارئ مستشفى الحسين الجامعي لعمل تقرير طبي لها، وتم اجراء خياطة تجميلية للطبيبة داخل مستشفى القاهرة الفاطمية، وخرجت في نفس اليوم، كما تم احتساب إصابتها “إصابة عمل”، ومتابعتها حتى الشفاء التام.

كان مدير مستشفى القاهرة الفاطمية قد قام بمخاطبة رئيس حي وسط القاهرة بتاريخ 14/5/2014 لمحاولة استقطاع جزء من الرصيف، وتخصيصه كمساحة انتظار للأطباء والعاملين بالمستشفى، وجاء الرد بتاريخ 5/3/2015 بعدم جواز إنشاء ساحة انتظار تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة للمرور.