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اجتماع مغلق لمحافظ المنوفية ومدير الأمن مع مسئولى وعمال "غزل شبين الكوم"

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اجتماع مغلق لمحافظ المنوفية ومدير الأمن مع مسئولى وعمال "غزل شبين الكوم" اجتماع مغلق لمحافظ المنوفية ومدير الأمن مع مسئولى وعمال "غزل شبين الكوم"
عقد منذ قليل الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية واللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية، والعميد أسامة سعودى مأمور قسم شبين الكوم فى اجتماعا مغلقا داخل مكتبه، مع 5 أفراد من عمال شركة غزل شبين الكوم، ووكيل الشركة، وذلك للوصول إلى حل سريع لفض تظاهرهم من أمام الكوبرى العلوى بالمدينة خوفا من حدوث أى تطورات.

وأكد العمال، أنهم قاموا بقطع طريق الكوبرى العلوى بمدينة شبين الكوم، بسبب قيام إدارة الشركة بمنعهم من دخول الشركة وقطع التيار الكهربائى ومياه الشرب عنهم، الأمر الذى أدى إلى قيام العمال بمحاولة مقابلة المحافظ ولكن أمن المحافظ ومديرية الأمن رفضوا مقابلة العمال لعرض مشكلتهم.

جدير بالذكر أن المئات من عمال شركة الغزل والنسيج بشبين الكوم بالمنوفية قاموا منذ قليل بقطع طريق الكوبرى العلوى بمدينة شبين الكوم، وذلك لتجاهل المسئولين لمطالبهم فى صرف حصة العمال فى الشركة والمقدرة بـ21 مليون جنيه، وكذلك الشركة القابضة للغزل والنسيج، واستبعاد عاطف عبد الستار وأسامة خلاف من إدارة الشركة، ومصطفى مقشط، مدير عام الأمن، وإحالتهم إلى التحقيق نظرا لما بدر منهم تجاه العمال فى وقفة السبت الماضى، بالإضافة إلى المطالب بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعى ابتداء من يوليو الماضى، وكذلك صرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية حافز تحقيق الهدف المقرر صرفة منذ أكتوبر الماضى.
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