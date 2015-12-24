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بالصور.. أمن المنوفية ينجح فى إعادة فتح طريق الكوبرى العلوى بشبين الكوم

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بالصور.. أمن المنوفية ينجح فى إعادة فتح طريق الكوبرى العلوى بشبين الكوم بالصور.. أمن المنوفية ينجح فى إعادة فتح طريق الكوبرى العلوى بشبين الكوم
نجحت منذ قليل قوات الأمن بمديرية أمن المنوفية، فى إعادة فتح طريق الكوبرى العلوى بمدينة شبين الكوم وذلك عقب قيام المئات من عمال شركة غزل شبين الكوم بقطعه، احتجاجا على تجاهل المسئولين فى الشركة والمحافظة لمطالبهم، الأمر الذى تسبب فى شل حركة المرور بالمدينة.

جدير بالذكر أن المئات من عمال شركة الغزل والنسيج بشبين الكوم بالمنوفية قاموا منذ قليل بقطع طريق الكوبرى العلوى بمدينة شبين الكوم، وذلك لتجاهل المسئولين لمطالبهم فى صرف حصة العمال فى الشركة والمقدرة بـ21 مليون جنيه، وكذلك الشركة القابضة للغزل والنسيج، واستبعاد عاطف عبد الستار وأسامة خلاف من إدارة الشركة، ومصطفى مقشط، مدير عام الأمن، وإحالتهم إلى التحقيق نظرا لما بدر منهم تجاه العمال فى وقفة السبت الماضى، بالإضافة إلى المطالب بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعى ابتداء من يوليو الماضى، وكذلك صرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية حافز تحقيق الهدف المقرر صرفة منذ أكتوبر الماضى.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

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