نائب المنتزه بالإسكندرية يلتقى مستشار الشؤون السياسية للسفارة اليابانية

استقبل اليوم النائب إبراهيم عبد الوهاب عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه أول، السيد نوبويوكى كيكوتشى مستشار الشؤون السياسية بالسفارة اليابانية فى مقر الأمانة العامة لحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية.

وتم بحث سبل التعاون بين دولة اليابان وجمهورية مصر، وكيفية الاستفادة من التجربة اليابانية لتحقيق تقدم وتنمية المجتمع المصرى، ومناقشة التحول الديمقراطى الذى تشهده الدولة المصرية.

كما ذكر مستشار الشؤون السياسية بالسفارة اليابانية، أن كل دولة لها تجربتها الخاصة فى التحول الديمقراطى.