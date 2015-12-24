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محافظ المنيا يفتتح معرض الصندوق الاجتماعى لشباب الخريجين

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محافظ المنيا يفتتح معرض الصندوق الاجتماعى لشباب الخريجين محافظ المنيا يفتتح معرض الصندوق الاجتماعى لشباب الخريجين
افتتح اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، اليوم معرض الصندوق الاجتماعى للمنتجات الزراعية لشباب الخريجين والجمعيات الأهلية ضمن مشروع تحسين الدخل والاقتصاد الريفى الممول من بنك التنمية الإفريقى، والذى يقام بقاعة اللولؤة على كورنيش النيل، ويستمر حتى نهاية الشهر الجارى، وذلك بحضور فايزة الطهناوى مدير المنطقة الخامسة بالصندوق الاجتماعى.

وأكد المحافظ خلال تفقده للمعرض على أهمية مثل هذه الأنشطة للمساهمة فى تقليل الأسعار من خلال عرض منتجات ذات جودة عالية بأسعار فى متناول الجميع.

وقال صلاح الدين زيادة إن المحافظة ستدرس إمكانية إقامة مثل هذه المعارض فى منطقة البازارات على كورنيش النيل طوال العام لفتح منافذ جديدة للشباب والخريجين لعرض منتجاتهم بتكلفة قليلة، مما يساهم فى تخفيض الأسعار، واستمع المحافظ لعدد من مشاكل العارضين ووعد بحلها من خلال التواصل مع الجهات المعنية.

هذا ويضم المعرض منتجات شباب الخرجين والجمعيات الأهلية فى عدد من محافظات الصعيد، ويحوى سلعًا غذائية وكل ما يخص منتجات الألبان، بالإضافة إلى بعض المنتجات اليدوية والإكسسوارات المنزلية، وذلك بأسعار مخفضة عن السوق الخارجى بنسبة تصل إلى 25% فى بعض المنتجات.

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مصر 365