بالصور.. تعليم الغربية تعنف مدير مدرسة على عفت لغياب الطلاب

شددت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على ضرورة حضور الطلاب إلى المدارس فى تلك الفترة الهامة التى تسبق امتحانات النصف الأول من العام الدراسى، حتى يتسنى لجميع المعلمين من الانتهاء من المناهج المقررة فى الجدول الزمنى للمناهج.

جاء ذلك خلال زيارة فريدة مجاهد اليوم، الخميس، إلى مدرسة الشهيد على عفت الابتدائية بإدارة شرق طنطا التعليمية، التى ظهر بها ارتفاع فى نسبة الغياب بجميع الصفوف من الأول وحتى الصف السادس، باستثناء مجموعة قليلة من الطلاب شاركوا جميعا فى ندوة عن الحماية المدنية بالمدرسة.

وعنفت مدير المدرسة والمعلمين، مسئولية غياب الطلبة فى هذه الفترة الهامة، التى يستفيد منها جميع الطلبة فى نهاية المقررات والمراجعات التى تسبق الامتحانات.



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