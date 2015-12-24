تأجيل محاكمة 30 متهما بقضية "خلية أوسيم الإرهابية" لـ28 ديسمبر

قررت الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، تأجيل جلسة محاكمة 30 متهما بخلية أوسيم الإرهابية والمتهمين بمحاولة تفجير منزل قاضى، لجلسة 28 ديسمبر الجارى لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وتهدف للاعتداء على الممتكلات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائى، مستخدمة فى ذلك العنف والإرهاب، وتهديد المجنى عليهم أهالى منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلاً عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى "شركة الكهرباء" بالمنطقة.

وبرز فى قائمة الاتهامات الاتهام الموجه للمتهمين باستهداف منزل المستشار "فتحى البيومى" على خلفية حكم البراءة الذى شارك فى إصداره لوزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلى"، حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضى فى التوقيت الذى أيقنوا تواجده بالمنزل خلاله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار لداخل المنزل.