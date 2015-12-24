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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2015/12/24

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حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2015/12/24 حظك اليوم برج الجدى الأربعاء 2015/12/24

لبرج الجدى:


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حظك لبرج الجدى على الصعيد المهنى:


>برج الجدى معروف عنه أن مثابر ويتحمل الصعاب، ولذلك يجب أن يعمل أكثر للوصول إلى حلمه، وسوف يتحقق قريبا أن تصل إلى حلمك وسترى نتيجة أعمالك وتعبك فى ترقيك إلى الوظيفة التى تحلم بها.

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:


>برج الجدى يتمتع بشخصية عاطفية يحتاج إلى إعادة تقييم علاقاته من جديد حتى لا يظل مستنزفا عاطفيا، كن أكثر واقعية للوصول إلى حياة مفعمة بالحيوية وبدون مشاكل، وكن واثق أنه لا يوجد عمل طيب تفعله إلا وتجد نتيجته تظهر أمامك.

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحى:


>أصحاب برج الجدى دائما يحافظون على حالتهم الصحية بحالة جيدة، يعلمون جيدا قيمة صحتهم ويسعون دائما إلى تناول الطعام بطريقة صحية، والحفاظ على اللياقة البدينة، وهم دائما من المحافظين على بشرتهم وجمالهم مهما تقدم السن.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>شهر ديسمبر يحمل لمواليد برج الجدى الكثير من المفاجآت كن مع موعد مع الأخبار السارة حتى يختتم عامك بسعادة غامرة، كن على يقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ستجد أن الأخبار السارة تنهال عليك فى الأيام القادمة.

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مصر 365

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