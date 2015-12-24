حظك اليوم برج الجوزاء يوم الخميس 24-12-2015

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:



>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>تواجه مشاكل قد تؤثر على مستقبلك المهنى، حيث يتم تقييم أدائك فى العمل بدقة أكثر من المعتاد، فلا تتردد كثيراً، وإنما تخلص من المشكلات المزعجة قبل أن تتضخم، وبذلك تستطيع أن تحقق كل ما ترغب فيه بدون مشكلات أو إزعاج.>أنت تعيش فى قصة حب وعشق مع شريك حياتك، كما أن المشاكل بينكما بدأت فى التلاشى تماماً، وتستمر علاقات الود والحب بينكما، حافظ على شريكك الذى يحبك بكل قوة وتمسك به وابتعد عن كل ما يسبب المشكلات بينكما.>حافظ على صحتك هذه الأيام وابتعد عن كل ما يسبب المشاكل الصحية، فمثلاً ابتعد عن العصبية المفرطة والمشاكل اللامتناهية فى العمل وتذكر أن الصحة أبقى وأدوم لك.>تمر ببعض المراحل الصعبة فى حياتك التى يجب أن تواجهها بكل قوة وشجاعة، وأنت قادر على أن تواجه هذه المشكلات بكل قوة وجرأة لأنك تمتلك الشجاعة والثقة بالنفس اللازمة لذلك.