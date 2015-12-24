برج الحوت حظك ليوم الخميس 2015/12/24

برج الحوت على الجانب المهنى:

برج الحوت على الجانب العاطفى:

على الجانب الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>على الجانب المهنى هناك أجواء هادئة فى العمل فى الفترة الأخيرة بشكل عام، مما قد يساعدك على إنجاز العمل المطلوب منك دون قلق، مما يجعلك قادر على إنجاز العديد من الأعمال التى فى قائمة المهام.>اليوم سيكون هناك لقاء جيد يجمع بالشريك، فحاول أن تهتم بكل التفاصيل التى قد يكون لها تـأثير إيجابى فيما بعد، فحاول التقرب منه والبعد عن أجواء المشكلات.>ينصحك الأطباء أن تهتم بعدد ساعات النوم لأنها طريقك الوحيد للتخلص من الضغوط النفسية والعصبية، التى قد يكون لها تأثير سىء عليك فيما بعد.>يتوقع علماء الفلك أن الأوضاع فى الفترة المقبلة ستكون أفضل بكثير مما كنت تتوقع، فالأجواء فى صالحك بنسبة كبيرة، ومن الممكن أن تحصل على ترقية أو مكافأة مالية من رئيسك فى العمل.