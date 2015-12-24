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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015 /12/24

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حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015 /12/24 حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015 /12/24

لبرج الدلو:


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على الصعيد المهنى:


>بعض المشاكل ستواجه حياتكم فى هذه الفترة، فبعد فترة من الاستقرار النفسى والعملى للأسف سيمرون ببعض العراقيل التى قد توقف مسيرتهم نحو التقدم نوعا ما.

على الصعيد العاطفى:


>مازال الحب هو طوق النجاة الذى بإمكانه أن يقلل من حدة الأحداث الجارية من حولكم، لذلك حافظوا عليه ولا تدعوا فرصة للمشاكل أو العصابية أن تدمر حياتكم.

على الصعيد الصحى:


>الحالة الصحية ستزدهر نوعا ما وستتخلصون من بعض المشاكل التى طالما واجهت أجسادكم، لذلك فالحالة الصحية ستنصفكم الأيام القادمة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:


>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.

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مصر 365

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