حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015 /12/24

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>بعض المشاكل ستواجه حياتكم فى هذه الفترة، فبعد فترة من الاستقرار النفسى والعملى للأسف سيمرون ببعض العراقيل التى قد توقف مسيرتهم نحو التقدم نوعا ما.>مازال الحب هو طوق النجاة الذى بإمكانه أن يقلل من حدة الأحداث الجارية من حولكم، لذلك حافظوا عليه ولا تدعوا فرصة للمشاكل أو العصابية أن تدمر حياتكم.>الحالة الصحية ستزدهر نوعا ما وستتخلصون من بعض المشاكل التى طالما واجهت أجسادكم، لذلك فالحالة الصحية ستنصفكم الأيام القادمة.>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.