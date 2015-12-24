حظك اليوم برج الدلو ليوم الخميس 2015 /12/24

حظك اليوم لبرج الدلو:
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على الصعيد المهنى:
>بعض المشاكل ستواجه حياتكم فى هذه الفترة، فبعد فترة من الاستقرار النفسى والعملى للأسف سيمرون ببعض العراقيل التى قد توقف مسيرتهم نحو التقدم نوعا ما.
على الصعيد العاطفى:
>مازال الحب هو طوق النجاة الذى بإمكانه أن يقلل من حدة الأحداث الجارية من حولكم، لذلك حافظوا عليه ولا تدعوا فرصة للمشاكل أو العصابية أن تدمر حياتكم.
على الصعيد الصحى:
>الحالة الصحية ستزدهر نوعا ما وستتخلصون من بعض المشاكل التى طالما واجهت أجسادكم، لذلك فالحالة الصحية ستنصفكم الأيام القادمة.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>الأيام القادمة هى الأفضل بالنسبة لك لذلك استعد لتقتنص أى فرصة تمر أمامك ولا تدع مشاكل الفترة السابقة تسيطر عليك.