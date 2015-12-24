حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 2015/12/24

حظك اليوم لبرج العذراء:
>
حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى:
>مواليد برج العذراء يتسمون بشخصيات تفضل تخطى الحواجز والتملق للوصل إلى ما تريد من أغراض حاول أن تتخلى عن هذه الصفة القبيحة فقد أصبحت جميع أفعالك مكشوفة وتثير تحفظ من حولك، الخط المستقيم أفضل الطرق للوصل إلى ماتريد اجعل ذلك شعارك فى الحياة وتوقف عن اللف والدوران.
حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفى:
>دائما تتهرب من وعودك مع الحبيب مما جعله يفقد الثقة فيك حاول أن تكون أكثر جدية وحدد أهدافك من هذه العلاقة فلا يوجد من يحصل على كل شىء فى نفس الوقت، أحيانا نفقد أشخاص جيدة بسبب أفعالنا الغبية وعندما نحاول تصحيح الخطأ يكون الوقت ذهب، لا تتوقف عن السير نحو الحبيب بخطى ثابتة حتى تأثر مشاعرة
حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحى:
>الجميع يعلم أنك لا تدعم صحتك بالعناية والرعاية الواجبة حاول أن تستمع إلى آراء الأطباء فى حالتك الصحية، لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه سيكون الأفضل أن تستثمر فى صحتك لتكون فى المستقبل بصورة أفضل.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>أيام وينتهى العام وتتوقع لك الأبراج بعض السقطات فى الأيام القادمة تحمل ذلك ولا تتذمر فما زرعته يحصد الأن، الكثير من الأفعال التى قمت بها اليوم تحاسب عليها فكن على قدر الموقف الذى وضعت نفسك فيه.