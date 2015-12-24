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برج العقرب حظك اليوم الخميس 2015/12/24

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برج العقرب حظك اليوم الخميس 2015/12/24 برج العقرب حظك اليوم الخميس 2015/12/24

لبرج العقرب:


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على الصعيد المهنى:


>تطور كبير سيقتحم حياتك العملية وستشعر بانفراجة كبرى فى هذه الأيام، وستلاحظ أن المشاكل تتلاشى شيئا فشىء وستزول الغمة.

على الصعيد العاطفى:


>ستعيش فى هذا اليوم حالة عاطفية مزدهرة، لذلك حاول أن تحافظ على هذا المزاج ولا تدع للغيرة أو الشك الفرصة لتفسد حبك وراحتك النفسية.

على الصعيد الصحى:


>تطور ملحوظ فى حالتك الصحية، فعلى الرغم من مرورك بأيام صعبة فى الفترات السابقة إلا أن الوضع سيتحسن كثيرا وستقر الفحوصات الطبية على ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.
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مصر 365

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