برج العقرب حظك اليوم الخميس 2015/12/24

حظك اليوم لبرج العقرب:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تطور كبير سيقتحم حياتك العملية وستشعر بانفراجة كبرى فى هذه الأيام، وستلاحظ أن المشاكل تتلاشى شيئا فشىء وستزول الغمة.>ستعيش فى هذا اليوم حالة عاطفية مزدهرة، لذلك حاول أن تحافظ على هذا المزاج ولا تدع للغيرة أو الشك الفرصة لتفسد حبك وراحتك النفسية.>تطور ملحوظ فى حالتك الصحية، فعلى الرغم من مرورك بأيام صعبة فى الفترات السابقة إلا أن الوضع سيتحسن كثيرا وستقر الفحوصات الطبية على ذلك.>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.