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برج الحمل حظك اليوم الخميس 24/12/2015

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 24/12/2015 برج الحمل حظك اليوم الخميس 24/12/2015

برج الحمل على الصعيد المهنى:


>لا تستطيع أن تكون مرحًا ومتفائلاً فى مكان العمل اليوم كما كنت فى العادة، لأن الضغوط التى تمر بها أكثر من المعتاد ولكن خبرًا سارًا سيفاجئك فى منتصف اليوم، وستنجز الكثير فى عملك وستكون كفاءتك رائعة طالما تركز على المهمة التى تعمل عليها.

على الصعيد العاطفى:


>على الرغم من أن لديك الكثير من المسئوليات فى العمل اليوم، إلا أنك تعيش حالة رومانسية حالمة قد تؤثر قليلاً على انضباطك الذاتى وعملك، ولكن بإمكانك الموازنة بين الاثنين والتركيز على عملك وعلاقة حبك أيضًا.

برج الحمل على الصعيد الصحى:
>

انتبه لصحتك اليوم بشكل كبير فقد تتعرض لبعض الاضطرابات فى المعدة، تجنب الوجبات السريعة والصودا لأنها ستؤدى إلى تفاقم المشكلة وركز على الأطباق البسيطة واشرب الكثير من الماء وستتحسن قريبًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>طموحك الفاتر هو مجرد هدوء يسبق العاصفة وستشهد الفترة المقبلة القليل من السخونة وستتقدم بشكل كبير فى العمل بفضل مساعدة صديق أو زميل.

قبل أن تنتقل لمرحلة جديدة حاول أن تفكر فى مسارك وتخطط له وتؤجل اتخاذ أية خطوات كبيرة.

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مصر 365

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