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سفير ألمانيا بالقاهرة:نتائج تحقيقات بريطانيا عن الإخوان لاتتناقض مع سياستنا

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سفير ألمانيا بالقاهرة:نتائج تحقيقات بريطانيا عن الإخوان لاتتناقض مع سياستنا سفير ألمانيا بالقاهرة:نتائج تحقيقات بريطانيا عن الإخوان لاتتناقض مع سياستنا
أكد يوليوس يورج لوى سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة أن نتائج التحقيقات البريطانية بشأن أنشطة الأخوان المسلمين ليست جديدة ولا تتناقض مع افتراضات سياسات برلين، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدراسات الألمانية حول أنشطة الإخوان فى وشبكاتهم فى العالم العربى.

جاء ذلك فى رده على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم حول الإجراءات التى يمكن أن تتخذها ألمانيا فى أعقاب نتائج التحقيقات البريطانية حول الأخوان.

وأضاف أنه يجب التفريق بين المنشقين السياسيين وبين الذين هم على استعداد لاستخدام العنف للوصول إلى أهدافهم، مشيرا إلى أن انتقاد كما الحال فى ألمانيا يعد حقا ديمقراطيا وأنه بإمكان الديمقراطية القوية التعامل مع المظاهرات والانشقاق، مشددا فى هذا الخصوص على ضرورة عدم التسامح مع العنف والإرهاب الذى يعد تحديا سياسيا كبيرا للجميع خاصة فى أوقات الاضطرابات.

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