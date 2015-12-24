استشهاد فلسطينى رابع فى مواجهات مع الجيش الاسرائيلى بالقدس

قتل شاب فلسطينى وأصيب سبعة آخرون اليوم الخميس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى مخيم قلنديا للاجئين شمال مدينة القدس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الشاب قتل جراء إصابته بعيار نارى فى الرأس أطلقته عليه قوات من الجيش الإسرائيلى خلال مواجهات اندلعت فى مخيم قلنديا.

وحسب المصادر ، فإن المواجهات أسفرت عن إصابة سبعة شبان آخرين بجروح وصفت بالمتوسطة.

وكان ثلاثة شبان فلسطينيين قتلوا منذ ساعات صباح اليوم بإطلاق نار إسرائيلى فى القدس وكل من الخليل وسلفيت فى الضفة الغربية فى ثلاث حوادث منفصلة.

وقال الجيش الإسرائيلى إن الشبان الثلاثة نفذوا عمليات طعن ودهس أسفرت عن إصابة جندى وحارسى أمن إسرائيليين بجروح متوسطة إلى طفيفة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين ضمن موجة التوتر المستمرة مع إسرائيل منذ مطلع أكتوبر الماضى إلى 135 قتيلا.

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