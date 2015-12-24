صور| «نوتينج هيل كولدج» : قدمنا منحة الماجستير لـ«بائع الفريسكا» ليطور مشروعه ويكون قدوة لغيره

كتبت – نانيس البيلي

قالت مؤسسة «نوتينج هيل كولدج» البريطانية إنها قدمت منحة الماجستير ليوسف السيد راضي الشهير بـ”بائع الفريسكا الكلاسيكي” لكى يستطيع تطوير نفسه ومشروعه ويكون رجل أعمال ناجح في المستقبل القريب.

وأضافت المؤسسة البريطانية، في بيان لها، إلى أنها قررت استضافته ليس فقط لتعرف قصته وتنشرها ولكن أيضًا ليكون قدوة لغيره، وذلك بعدما اشتهر في الأيام الماضية على وسائل التواصل الإجتماعي بطموحه وإصراره.

يذكر أن «نوتينج هيل كولدج» هي مؤسسة بريطانية متخصصة في التعليم مابعد التخرج وأيضا التدريب المهني. تأسست الجامعة في عام 2004 ومنذ ذلك الوقت تسعى للتوسع المستمر في مختلف المجالات: وضع المناهج وتصميم البرامج، الشراكة الأكاديمية وبناء شبكة التعليم، وتقدم «نوتينج هيل كولدج» برامج متعددة في عدة مجالات : إدارة الأعمال – تدريب المدرسين – واللغات، وتتواجد في مصر في ثلاث محافظات: القاهرة ,الإسكندرية ,بورسعيد.

ويوسف السيد راضي، يبلغ من العمر 26 عامآ ، يجيد عمل الفريسكا والذي ورثه عن والده، وتخطى الفيديو الخاص بـ”يوسف”، والذى تم عرضه خلال برنامج “آخر النهار” الأسبوع الماضى، حاجز المليون و600 ألف مشاهدة حتى الآن، كما تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحصل “يوسف” على شهادة من معهد الخدمات الاجتماعية ولكنه لم يجد وظيفة، قرر استغلال حرفته فى عمل الفريسكا لتكون مصدر دخل له وكانت طريقته مختلفه فقد قرر أن يحب مايعمل حتى يعمل مايحب، هو مجرد بائع فريسكا بصندوق صغير على كتفه ولكن ذو ملابس أنيقة وهيئة مرتبة، وأضاف «يوسف»، خلال التقرير الذي أذاعه البرنامج، أنه يقصد من ارتداء زيه الكلاسيكي خلال عمله، تغيير نظرة المجتمع عن البائع.