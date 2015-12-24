تأجيل محاكمة 13متهم في أحداث أوسيم لجلسة 23 يناير ..والتحقيق مع كبير الأطباء الشرعيين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 12 متهمًا اشتركوا في أحداث التجمهر بمنطقة أوسيم، لجلسة 23 يناير المقبل، لإعلان الشهود والتحقيق مع كبير الأطباء الشرعيين، لتأخره في إعلان الطبيبة الشرعية التي كان من المقرر أن تحضر بجلسة اليوم الخميس للإدلاء بشهادتها .

يذكر أن أسفرت أحداث “أوسيم”، عن مقتل مجني عليه لوجود “خصومة ثأرية”، كما شرعوا في قتل إثنين آخرين من بينهم طفل، وذلك في القضية المعروفة بأحداث التجمهر بمنطقة “أوسيم “بالجيزة، والتي تحمل رقم 14494 لسنة 2015 .

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة، على خلفية اتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وحيازة أسلحة نارية، وأسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه “يحيى عبدالمنعم”، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود “خصومة ثأرية” بينهم، كما شرعوا لذات الغرض في قتل إثنين آخرين من بينهم طفل .