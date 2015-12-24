أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل محاكمة 13متهم في أحداث أوسيم لجلسة 23 يناير ..والتحقيق مع كبير الأطباء الشرعيين

Google+ Print
تأجيل محاكمة 13متهم في أحداث أوسيم لجلسة 23 يناير ..والتحقيق مع كبير الأطباء الشرعيين تأجيل محاكمة 13متهم في أحداث أوسيم لجلسة 23 يناير ..والتحقيق مع كبير الأطباء الشرعيين

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 12 متهمًا اشتركوا في أحداث التجمهر بمنطقة أوسيم، لجلسة 23 يناير المقبل، لإعلان الشهود والتحقيق مع كبير الأطباء الشرعيين، لتأخره في إعلان الطبيبة الشرعية التي كان من المقرر أن تحضر بجلسة اليوم الخميس للإدلاء بشهادتها .

يذكر أن أسفرت أحداث “أوسيم”، عن مقتل مجني عليه لوجود “خصومة ثأرية”، كما شرعوا في قتل إثنين آخرين من بينهم طفل، وذلك في القضية المعروفة بأحداث التجمهر بمنطقة “أوسيم “بالجيزة، والتي تحمل رقم 14494 لسنة 2015 .

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة، على خلفية اتهامهم بالاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وحيازة أسلحة نارية، وأسفر التجمهر عن مقتل المجني عليه “يحيى عبدالمنعم”، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لوجود “خصومة ثأرية” بينهم، كما شرعوا لذات الغرض في قتل إثنين آخرين من بينهم طفل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا