تجديد حبس رئيس «أونست» 15 يومًا لاتهامه بالنصب على المواطنين

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، اليوم الخميس، بتجديد حبس إكرامي الصباغ، رئيس شركة “أونست” للتطوير العقاري وتسويق المشروعات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بالنصب على أكثر من 60 مواطنًا .

وتعود تفاصيل الواقعة لإعلان شركة “أونست” عن فتح باب الحجز لعددٍ من الشاليهات في مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالي، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالًا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدًا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شىء، وأن المشاريع مجرد سراب وليست حقيقة على أرض الواقع .