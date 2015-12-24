«الصحة»: مخزون ألبان الأطفال المدعمة كليًا يكفي أكثر من 5 أشهر

أكدت وزارة الصحة والسكان، توافر الألبان الصناعية المدعمة للأطفال، مشيرة إلى أن مخزون الألبان للأطفال تحت عمر 6 شهور “دعم كلي_أحمر” يكفي لمدة 5.8 شهر، ويتم توزيعه من خلال وحدات الرعاية الصحية الأساسية، بينما مخزون الألبان للأطفال تحت عمر 6 شهور “دعم جزئي_أخضر” يكفي لمدة 4 شهور، ويتم توزيعه من خلال الصيدليات الخاصة.

فيما يكفي مخزون الألبان للأطفال فوق عمر 6 شهور إلى أقل من سنة “دعم جزئي_أزرق” لمدة 4 شهور ونصف الشهر، ويتم توزيعه أيضاً من خلال الصيدليات الخاصة؛ وذلك طبقاً للبيانات الواردة من الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتاريخ 20/12/2015.

وأضافت الوزارة أن آلية توزيع الألبان المدعمة للأطفال داخل وحدات الرعاية الصحية الأساسية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظات، وعددها 611 منفذ توزيع على مستوى الجمهورية، وهم 107 منفذ بمحافظة القاهرة ، و23 بالإسكندرية ، و14 ببورسعيد ، 13 بالسويس ، و13 بالإسماعيلية ، 7 بدمياط ، 41 بالدقهلية ، 45 بالشرقية ، 18 بالقليوبية ، 21 بكفر الشيخ ، 14 بالغربية ، 15 بالمنوفية ، 34 بالبحيرة ، 51 بالجيزة ، 15 ببني سويف ، 38 بالفيوم ، 23 بالمنيا ، 18 بأسيوط ، 12 بسوهاج ، 20 بقنا ، 12 بأسوان ، 9 بمرسى مطروح ، 5 بالوادي الجديد ، 6 بالبحر الأحمر ، 20 بشمال سيناء ، 8 بجنوب سيناء ، 9 بالأقصر.

وأشارت الوزارة، إلى أن التغذية السليمة للطفل الرضيع خلال السنة الأولى من عمره هي الرضاعة الطبيعية ، والدور الأساسي لمراكز وعيادات الأمومة والطفولة هو تشجيع وحماية ومساعدة الأم لإرضاع المولود، وفي حالة وجود أي من الأسباب الطبية المحددة للحالات المستحقة للرضاعة الطبيعية بإستخدام الألبان الصناعية طبقاً للضوابط والمعايير المعمول بها يتم الصرف من أقرب مركز صحة لولي أمر الطفل.

وتابعت الوزارة أن مديري مراكز رعاية الأمومة والطفولة يقومون بإعداد تقرير شهري يوضح به “عدد الأطفال المترددين لصرف الألبان، عدد المستحقين للصرف، كمية الألبان المنصرفة خلال الشهر، نسبة المنصرف من الألبان إلى الرصيد الموجود في أول كل شهر”، وترسل التقارير إلى المديرية حيث يتم جمعها، وإرسال صورة منها إلى الإدارة العامة للأمومة والطفولة، التي تقوم بجمع وتحليل البيانات وإعداد تقرير شهري منها يتضمن ملاحظات الإشراف إلى جانب البيانات الواردة في التقارير.

وأكدت الوزارة ، استمرارها في توريد الألبان العلاجية المدعمة “دعم كلي” والخاصة بالأطفال المصابين بأمراض التمثيل الغذائي، للجامعات المصرية، بناء على تعليمات وزير الصحة، لحين الانتهاء من الممارسة العامة، التي قامت الوزارة بطرحها لتوريد ألبان التمثيل الغذائي، والمعلن عنها بإحدى الجرائد القومية بتاريخ 2,1/12/2015، لافتة إلى أن اللجان المشكلة لإنهاء إجراءات هذه الممارسة، تضم نخبة من أساتذة طب الأطفال والوراثة من الجامعات المصرية بالإضافة إلى استشاري وزارة الصحة.

وحول ما تردد عن وجود أزمة في كراسة شروط مناقصة توريد ألبان الأطفال نتيجة لوجود أخطاء في المواصفات الفنية في بنودها، أوضحت الوزارة أن المواصفات الفنية لتركيبة ألبان الأطفال الصناعية، والواردة بكراسة الشروط للممارسة موضوعة من قبل اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة الجامعات والمعهد القومي للتغذية، بقرار من وزير الصحة والسكان، مشيرة إلى أن هناك بعض الإستفسارات من الشركات على بعض البنود، وعليه تم إحالتها إلى ذات اللجنة الفنية، لتوضيح تلك الإستفسارات حيث أنها جهة الإختصاص.