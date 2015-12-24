صور| محافظ الأقصر يشهد مراسم إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمدينة الطود‎

شهد محافظ الأقصر محمد بدر، الخميس، مراسم إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي آل عبد الفتاح عثمان، وآل يوسف إبراهيم، بقرية العديسات بحري بمدينة الطود، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والآلاف من أهالي المحافظة.

كما شارك في حضور فعاليات مراسم إنهاء الخصومة الثأرية رئيس لجنة المصالحات بجمهورية مصر العربية إدريس مصطفي الإدريسي، ورئيس لجنة المصالحات بالساحة الإدريسية بالأقصرأحمد إدريس عبدالرحيم الإدريسي، وأعضاء مجلس النواب المنتخبين بالمحافظة، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف ورجال الدين المسيحي بالمحافظة، وممثلين عن الأسرة الدندراوية والساحة الجيلانية وساحة الشيخ الطيب.

وأكد محافظ الأقصر محمد بدر، أهمية إنهاء مثل هذه الخصومات ونبذ الخلافات، تطبيقا للمعاني السمحة للدين الإسلامي في إرساء دعائم الاستقرار والسلام والأمان، مشيرا إلي أن ذكري مولد النبي صلي الله عليه فرصة لأن يقتدي الجميع بالرسول الكريم في السماحة والسلام ونبذ الفرقة والخصام ونبذ أي دعاوى للتعصب.