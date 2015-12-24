16 فبراير النطق فى حكم إعادة محاكمة أحد الضباط المتهمين بمقتل السيد بلال

حجزت محكمة جنايات الإسكندرية قضية ضابط سابق بأمن الدولة ومتهم بقتل السيد بلال وتعذيب آخرين إلى جلسة 16 فبراير القادم للنطق بالحكم.

عقدت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الإسكندرية جلستها برئاسة المستشار موسى النحراوى، وعضوية عبد الرحمن حافظ وشريف حافظ، واستمعت إلى طلبات دفاع المتهم حسام الشناوى؛ العقيد السابق بمباحث أمن الدولة، والذى سبق صدور حكم غيابى ضده، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لإدانته بمقتل وتعذيب السيد بلال وتعذيب آخرين.

كما ناقشت المحكمة عددا من الشهود خلال جلسات إعادة المحاكمة.