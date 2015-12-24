أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

16 فبراير النطق فى حكم إعادة محاكمة أحد الضباط المتهمين بمقتل السيد بلال

Google+ Print
16 فبراير النطق فى حكم إعادة محاكمة أحد الضباط المتهمين بمقتل السيد بلال 16 فبراير النطق فى حكم إعادة محاكمة أحد الضباط المتهمين بمقتل السيد بلال
حجزت محكمة جنايات الإسكندرية قضية ضابط سابق بأمن الدولة ومتهم بقتل السيد بلال وتعذيب آخرين إلى جلسة 16 فبراير القادم للنطق بالحكم.

عقدت الدائرة 23 بمحكمة جنايات الإسكندرية جلستها برئاسة المستشار موسى النحراوى، وعضوية عبد الرحمن حافظ وشريف حافظ، واستمعت إلى طلبات دفاع المتهم حسام الشناوى؛ العقيد السابق بمباحث أمن الدولة، والذى سبق صدور حكم غيابى ضده، بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لإدانته بمقتل وتعذيب السيد بلال وتعذيب آخرين.

كما ناقشت المحكمة عددا من الشهود خلال جلسات إعادة المحاكمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365