رئيس الوزراء:لا تخفيض للدعم بالموازنة واستمرار نظام نقاط توزيع السلع

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا تخفيض للدعم فى الموازنة، وأن نظام النقاط مستمر فى توزيع السلع التموينية، مشددًا على أن الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن المهندس شريف إسماعيل أطمئن خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، على نجاح منظومة دعم السلع التموينية وفرق نقاط الخبز فى الوصول إلى كافة الأسر بكافة المحافظات.