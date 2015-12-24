الأهلي يدرس مخاطبة الفيفا لحسم لقب ' الأكثر تتويجا '

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي، مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لحسم لقب الفريق الأكثر تتويجا بالبطولات القارية.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الأهلي يدرس مخاطبة الفيفا رسميا لحسم هذه القضية بعدما أعلن برشلونة معادلته لألقاب النادي.

ويزعم برشلونة أنه صاحب العدد الأكبر من التتويجات القارية بـ20 لقبل قاريل متساويا مع الأهلي.

وفاز برشلونة مؤخرا بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن فاز في النهائي على ريفربليت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويملك الأهلي 20 لقبا قاريا، فيما وصل برشلونة لهذا العدد من البطولات بعد احتساب ألقاب بطولة كأس المعارض الأوروبية، والتي لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.