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السجن 3 سنوات لمتهمين فى سرقة سيارة من صاحب معرض بسوهاج

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السجن 3 سنوات لمتهمين فى سرقة سيارة من صاحب معرض بسوهاج السجن 3 سنوات لمتهمين فى سرقة سيارة من صاحب معرض بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار رفعت عامر وأمانة سر محمود سيد، بمعاقبة المتهمين "ياسر.ف.أ" عاطل و"محمد.ع.ن" عاطل بالسجن 3 سنوات لكل منهما لاتهامهما بسرقة سيارة من المجنى عليه "أحمد.م" صاحب معرض سيارات بدائرة مركز سوهاج.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2015 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهمين باستئجار سيارة من المعرض الخاص به ولم يقوما بعودتها مرة أخرى، وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بسرقة السيارة والاستيلاء عليها، وبعد تقنين الاجراءات تم القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت احالتهما الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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