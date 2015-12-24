أخبار عاجلة

نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمن العام يضبط 78 قطعة سلاح و179 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

Google+ Print
الأمن العام يضبط 78 قطعة سلاح و179 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 78 قطعة سلاح و179 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وجه قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون .

وأسفرت الحملات الأمنية التى قادها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 78 قطعة سلاح نارى، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، و132 قطعة سلاح أبيض، و179 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، و51 هاربا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 15133 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 14 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 265 دراجة بخارية مخالفة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365