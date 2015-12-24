الأمن العام يضبط 78 قطعة سلاح و179 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجه قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، حملات أمنية لملاحقة الخارجين عن القانون .

وأسفرت الحملات الأمنية التى قادها اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن ضبط 78 قطعة سلاح نارى، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، و132 قطعة سلاح أبيض، و179 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، و51 هاربا من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 15133 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 14 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 265 دراجة بخارية مخالفة .