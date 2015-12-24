مصدر:المطرب اليمنى المتهم بممارسة الرذيلة لم يعرض على النيابة لسداد الكفالة

قال مصدر قضائى إن المطرب اليمنى "أحمد.م.غ" لم يعرض على سرايا النيابة حتى الآن، ما يعنى أنه سدد الكفالة المالية المحددة من قبل نيابة الهرم بـ20 ألف جنيه لاتهامه بممارسة الدعارة داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام، ومن المقرر أن تنظر أولى جلسات محاكمته والمتهمة الثانية "إيمان.س" والقوادة الهاربة السبت 26 ديسمبر.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا مكثفة، لسرعة ضبط وإحضار المتهمة الثالثة "عبير" القوادة، مالكة الشقة السكنية التى شهدت الواقعة، لتقديمها إلى المحاكمة العاجلة.

يذكر أن تحقيقات النيابة كشفت أن المتهم الأول "أحمد.غ" يعمل بفندق شهير بمنطقة الهرم، وأنه تقابل مع الفتاة "إيمان.س" أثناء قضائها سهرة داخل الفندق، واتفق معها على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالى قدره 500 جنيه وحددا ميعادا للقاء، بعد أن استأجر شقة سكنية بمنطقة هضبة الأهرام من إحدى القوادات، وبالفعل توجها إلى الشقة ومارسا الرذيلة، وأثناء ذلك كانت معلومات قد وردت لمباحث الآداب بالواقعة، وصدر إذن من النيابة العامة بمداهمة الشقة وضبط المتهمين، وبالفعل تمكنت مباحث الآداب من الإيقاع بهما.

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