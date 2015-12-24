5 تصرفات اتبعيها ليلة العام الجديد

عند الاستعداد لاستقبال العام الجديد علينا ألا نطمح ونتطلع لتغيرات كبيرة، فكلما كانت القرارات واقعية وسهلة التنفيذ سهل الالتزام بها وتطبيقها.

في هذا العام قرري أن تغيري أمراً أو أمرين صغيرين سيجعلان العائلة تقترب أكثر من بعضها، وتمنحك أواصر أقوى وأكثر إيجابية للعمل معاً كأسرة وليس كفرد. وأحب أن أقدم هنا بعض الاقتراحات لهذه التغيرات:



- كلوا معاً

فهذا القرار يجعل طفلك أكثر سعادة. لذلك أطفئي جهاز التلفزيون والهاتف وركزي على الحوار، الضحك وتقاسم الوقت والطعام. وإن كانت ظروفك لا تسمح بأن يكون طعام الأسرة معاً يومياً، فعلى الأقل خصصي يوماً واحداً في الأسبوع كيوم العطلة.

- سهرة الألعاب

اتفقوا كأسرة على اختيار لعبة تلعبونها معاً في ليلة تخصصونها لهذا الغرض. المونوبولي، ريسك، ورق اللعب، دومينو وغيرها من الألعاب التي تجمع الأسرة معاً في وقت مليء بالمرح.

- لا للصوت العالي

قرري الحفاظ على هدوء أعصابك، والتحدث عن مشاكلك، فالغضب يولد الاستياء الذي يؤدي إلى خلافات عائلية على المدى البعيد..

- الإيجابية

فقلقك الدائم سينعكس على أطفالك ويجعلهم كثيري القلق مثلك أو العكس. التفكير الإيجابي مهم جداً؛ ليساعدك على تحمل أعباء الحياة.

- الطبيعة

أثبت الباحثون أن اللعب والتعلم في الأماكن المفتوحة يقدم فوائد عميقة للطفل، حاولي الخروج للأماكن المفتوحة مع أطفالك قدر استطاعتك، وحسني صحة عائلتك من خلال التنزه في الحدائق العامة، المشي على كورنيش البحر أو اللعب في حديقة المنزل وبإمكان طفلك أيضاً أن يؤدي واجباته المدرسية في الحديقة مع الانتباه للوقت الملائم.

- الأعمال الخيرية

الانضمام إلى جمعية خيرية ودعمها من خلال جمع التبرعات كأسرة ينمي إحساس الانتماء والمشاركة، والأفكار كثيرة لطرق جمع التبرعات ليس فقط بطلب المال، بل هنالك العديد من الأفكار المبتكرة والممتعة، والتي بإمكانكم كأسرة القيام بها لجمع التبرعات لتلك الجمعية، فمثلاً إن كنت قد قررت أن تخفضي وزنك هذا العام بأن تخسري عشرة كيلوغرامات خلال بضعة أشهر، فصممي لائحة تشمل الهدف واطلبي من أصدقائك، معارفك، أهلك أو زملائك في العمل أن يدعموك بالتبرع؛ لتصلي إلى هدفك، والمردود المادي سيذهب لتلك الجمعية. أطفالك أيضاً دعيهم يشتركون، فإن كانت ابنتك تحب صنع الكيك مثلاً؛ فشجعيها على خبز كيك صغير وبيعه في مدرستها بعد ترخيص إدارة المدرسة لهذا العمل طبعاً. وهناك العديد من الأفكار فكوني مبتكرة.

تمنياتي لكل أسرة بعام جديد، وقرارات جديدة إيجابية ومشرقة وسهلة الالتزام والتنفيذ.