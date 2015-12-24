علمي طفلك الفرق بين السنة الميلاديَّة والسنة الهجريَّة

مع بداية ونهاية سنة هجريَّة، وسنة ميلاديَّة تبدأ علامات الاستفهام في وجوه أطفالنا، ويدور في أذهانهم كثير من الأسئلة ما الفرق بينهما؟ ماذا يعني ميلادي وهجري؟

فيحتار معظم الأهالي في كيفيَّة الإجابة عن أسئلتهم وتعريفهم بطريقة مبسطة عن الفرق بينهما، وما أهميَّة كل منهما.

«سيدتي وطفلك» التقت بالاختصاصيَّة النفسيَّة والتربويَّة، عماديَّة زكريا، لتقدِّم لنا طريقة مثلى ومبسطة لتعريف أطفالنا بالسنة الميلاديَّة والهجريَّة والفرق بينهما.

بداية أوضحت الدكتورة عمادية أنَّ على الأُم أن تبيِّن لطفلها أهميَّة التقويمين من خلال ذكر بعض المعلومات المهمَّة لكل واحد:

عن السنة والتقويم الهجري:

- أذكري له أنَّ التقويم الهجري بدأ استخدامه بعد هجرة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.

- وأنَّ السنة الهجريَّة لها مكانة خاصة لدى المسلمين وبالأخص بعض الأشهر فيها مثل شهر رمضان المبارك، وشهر ذي الحجة، وهما من أركان الإسلام.

-احرصي أن توضحي له أنَّ الأشهر الهجريَّة تعتمد على رؤية الهلال بداية كل شهر هجري، لذلك تسمى السنة القمريَّة.

- قصي له أنَّ العرب قديماً كانوا يعتمدون على الشهور القمريَّة، كما كان الحال بعد البعثة النبويَّة، وكانت السنة تتألف أيضاً من 12 شهراً وكانوا يسمونها بالأسماء ذاتها. غير أنَّهم لم تكن لديهم طريقة محدَّدة لاحتساب السنين، بل كانوا يسمونها حسب الأحداث التي تقع بها، ومن أشهر أسماء السنوات في هذا الصدد «عام الفيل»، عام مولد رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

أما السنة الميلاديَّة:

- السنة الميلاديَّة تعتمد على تاريخ مولد نبي الله عيسى عليه السلام.

- تسمى سنة شمسيَّة؛ لأنَّ الأرض تحتاج دورة كاملة حول الشمس.

- السنة الميلاديَّة تتكون من 12 شهراً تبدأ في شهر يناير، وتنتهي في شهر ديسمبر.

- والفصول الأربعة تحدِّدها السنة الميلاديَّة.

- وأخيراً وضحي له أنَّ التقويم الميلادي هو الأكثر شيوعاً في العالم، إذ يستخدمه غالبية دول العالم لدقته، وأنَّ التقويم الهجري يعتمد عليه المسلمون.