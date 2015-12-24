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وزير النقل: انتهى زمن تحمل الدولة فاتورة تخريب القطارات وسيتحمله المخربون

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وزير النقل: انتهى زمن تحمل الدولة فاتورة تخريب القطارات وسيتحمله المخربون وزير النقل: انتهى زمن تحمل الدولة فاتورة تخريب القطارات وسيتحمله المخربون
أكد الدكتور سعد الجيوشى وزيرالنقل، أن أى تخريب فى القطارات سيتحمله المخربون، وفى حالة عدم التمكن من القبض على المتهمين، سيتم زيادة قيمة تذكرة هذا القطار مع إيقافه لحين إصلاحه، مستطردا: "الوزارة لن تتحمل مجددا فاتورة أى تخريب.. انتهى هذا الزمن اللى كانت الدولة بتتحمل فيه قيمة إصلاح هذا التخريب".

وأشار وزير النقل، فى تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد تمويل الخط الثالث للمترو، إلى أن ما حدث على خط قطار السويس القاهرة أول تطبيق لذلك، ولولا قراره بإيقاف هذا القطار وزيادة قيمة التذكرة ما كان تم القبض على المتهمين، لافتا إلى أن العائلتين اللتين تشاجرتا فى منيل شيحة جانبى خط سكة حديد القاهرة أسوان سيتحملان تكلفة تعطيل حركة القطارات، وأن الوزارة حررت ضدهم بلاغا تطالبهم بهذه القيمة، لافتا إلى أن ذلك سيكون منهج الوزارة الفترة القادمة.

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مصر 365