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بالصور.. رئيس مدينة فوه يبحث مطالب أبو دراز بكفر الشيخ

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بالصور.. رئيس مدينة فوه يبحث مطالب أبو دراز بكفر الشيخ بالصور.. رئيس مدينة فوه يبحث مطالب أبو دراز بكفر الشيخ
قال المهندس محمد أبو غنيمة، رئيس مدينة فوه، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، إنه بحث مع أهالى قرية أبو دراز عددًا من المشاكل التى يعانى منها الأهالى، منها المطالبة بتغيير ماسورة المياه المكسورة بعرض الطريق العام "فوه - مطوبس" قبالة قرية شمشيرة، وعمل عداية بالترعة بجوار كوبرى الغفر مع إنهاء التصاريح الخاصة بالعداية، والانتهاء من الأعمال الداخلية لمحطة الرفع حتى يمكن تنفيذ الرصف ضمن خطة 15/16 والمتضمن رصف مدخل القرية من المزلقان حتى كوبرى خنيفر وحتى جسر النيل، وتغيير 10 أعمدة جهد منخفض بدلا من الأعمدة المتهالكة.

وأضاف أبو غنيمة، أنه وعد بتحقيق مطالبهم خلال الأيام المقبلة، كما خاطب الكهرباء بسرعة تغيير الأعمدة المتهالكة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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