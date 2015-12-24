مبادرة سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية تنظم "يوم الانطلاقة" بجامعة الفيوم

نظمت "سفارة المعرفة" التابعة لمكتبة الإسكندرية اليوم "يوم الانطلاقة" بجامعة الفيوم، وذلك فى إطار الأنشطة التى تنظمها مبادرة سفارات المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية بجامعة الفيوم، واستكمالاً للحملة الدعائية التى استمرت 4 أيام فى الحرم الجامعى.

وعقد يوم كامل من الجلسات وورش العمل التى نظمتها سفارة المعرفة ومبادرة مصر تعمل التابعة لشركة مايكروسوفت، وحضر الورشة متخصصون قاموا بإلقاء المحاضرات وعمل الأنشطة.

وتم فى الورشة التعريف بالمبادرة، وتعريف الطلبة بالخدمات المقدمة من سفارة المعرفة ومصر تعمل داخل الجامعة وتقديم دورات من شركة مايكروسوفت فى العديد من المجالات، وتقديم الطريقة الأمثل لتوظيف التكنولوجيا فى حياتنا، وتزويد الطلبة بطريقة مختلفة للحصول على المعرفة والمعلومات.