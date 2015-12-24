سفر وعودة 946 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 946 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 489 إلى الجانب الليبى، بينهم 184 مصريا و 305 ليبيين.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 457 بينهم 358 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 99 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك.