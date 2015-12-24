سفر وعودة 946 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 946 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.إعلان - Ads إعلان - Ads
قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 489 إلى الجانب الليبى، بينهم 184 مصريا و 305 ليبيين.
كما تم إنهاء إجراءات وصول 457 بينهم 358 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 99 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك.