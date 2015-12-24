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بالصور..مديرية أمن الأقصر تنظم ندوة دينية للمجندين بمناسبة المولد النبوى

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بالصور..مديرية أمن الأقصر تنظم ندوة دينية للمجندين بمناسبة المولد النبوى بالصور..مديرية أمن الأقصر تنظم ندوة دينية للمجندين بمناسبة المولد النبوى
عقدت مديرية أمن الأقصر، بإشراف اللواء عصام الحملى، مدير أمن الأقصر، اليوم الخميس، ندوة دينية للمجندين العاملين بجهاز الشرطة، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف فى مقر إدارة قوات الأمن.

حضر الندوة عدد من قيادات ‏مديرية أمن الأقصر، وعلى رأسهم ‏اللواء على صلاح حكمدار المديرية، واللواء نبيل بشرى، والنقيب محمد الخولى، مدير مكتب الحكمدار، واللواء عادل عبدالرحيم، والشيخ شعبان عبد الله وكيل شيخ ‏الأزهر بمحافظة الأقصر، وضباط وقيادات المديرية وإدارة قوات الأمن.

ومن جانبه قال المقدم وليد عبد الحى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، إن الندوة تحدث فيها أئمة ووعاظ من إدارة الأوقاف بالمحافظة، حيث تناولت الأساس الدينى لذكرى المولد النبوى، والأخلاق التى يجب أن يتحلى بها الجميع، وضرورة الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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