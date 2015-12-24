محافظ جنوب سيناء: وزعنا 50 دراجة نارية لذوى القدرات الخاصة خلال عامين

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يرافقه اللواء جمال الريس السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عبد الفتتاح حلمى المستشار الإعلامى للمحافظة وفؤاد عبد العظيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى قطاع الشئون الاجتماعية بتوزيع 7 دراجات نارية مجهزة و5 أجهزة تعويضية لذوى القدرات الخاصة من أبناء جنوب سيناء، بينهم لأول مرة على مستوى الجمهورية 3 سيدات تسلمن الدراجات للمساعدة فى تخفيف عبء الانتقال للأسر التى يعانى أبناؤها من صعوبة استقلال السيارات، خصوصاً من ذوى الاحتياجات الخاصة.

من جانبه أشاد المحافظ بالدور الاجتماعى الذى تقوم به مديرية التضامن الاجتماعى قطاع الشئون الاجتماعية بجنوب سيناء، وإصرارهم على دعم ذوى القدرات الخاصة ومتحدى الإعاقة، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بتوزيع 50 دراجة نارية لذوى القدرات الخاصة بتكلفة بلغت نصف مليون جنية مساهمة من المحافظة وبنك ناصر الاجتماعى.

بالإضافة إلى أن المحافظة لديها 5 آلاف بطانية سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً فى الوديان والتجمعات البدوية وقاطنى المدن التى تعانى البرد القارص خاصة سانت كاترين، من جانبه أكد فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى قطاع الشئون الاجتماعية أن الاحتفال بتوزيع الدراجات النارية هذا العام اختلف كثيراً عن الأعوام الماضية، حيث اشترطت مديرية التضامن الاجتماعى قبل استلام الدراجات حصول المستفيدين على رخص القيادة من وحدة مرور طور سيناء، وذلك للاطمئنان على سلامة قائدى الدراجات، خاصة وأن من بينهم 3 سيدات.

واتجه المحافظ بعد ذلك إلى المدرسة الفكرية للاحتفال بفوز 14 من طلاب المدرسة الفكرية والمعاقين فكريا بالمركزين الثالث فى لعبة تنس الطاولة والتاسع فى كرة القدم فى بطولة المعاقين فكريا، والتى أقيمت على مستوى الجمهورية.

وفاز الطلاب فتحى عبد الرحمن ومصطفى محمد ومحمد رضا عبد الحميد ومريم محمود يوسف وأسماء عبد المحسن أحمد وهاجر محمود سليمان بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى لعبة تنس الطاولة،

>وفاز أيضاً الطلاب مازن عبد الرازق وإبراهيم أحمد محمد ورامز أسامةعبد الفتاح وأحمد محمد ومصطفى سمير فخرى وأحمد بدوى محمد وفتحى عبد الرحمن فتحى وإسلام أحمد حسن لحصولهم على المركز التاسع على مستوى الجمهورية فى لعبة كرة القدم خلال بطولة المعاقين فكريا والتى أقيمت بمحافظة الإسكندرية.

وقرر المحافظ منح الطلاب 4 آلاف جنيه وشهادة تقدير لكل طالب هدية لتفوقهم الرياضى.



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