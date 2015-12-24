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محافظة البحر الأحمر تستعد لمواجهة انفلونزا الطيور

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محافظة البحر الأحمر تستعد لمواجهة انفلونزا الطيور محافظة البحر الأحمر تستعد لمواجهة انفلونزا الطيور
عقد مساء أمس بديوان عام محافظة البحر الأحمر اجتماعا لمناقشة الاجراءات التى سيتم اتخاذه لمواجهة انفلونزا الطيور، وذلك برئاسة اللواء مصطفى صدقى السكرتير العام وحضور بعض المسئولين والتنفيذيين من الجهات المعنية بالمحافظة.

وأكد اللواء مصطفى صدقى السكرتير العام فى بيان له اليوم، ضرورة تشكيل لجنة تمر على جميع محلات الدواجن المرخصة وكذلك المحلات الغير مرخصة ، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين تجاه انفلونزا الطيور وكيفية الوقاية منها.

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مصر 365