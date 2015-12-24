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عمال الشركة العربية للغزل والنسيج يفتحون طريق السيوف بالإسكندرية

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عمال الشركة العربية للغزل والنسيج يفتحون طريق السيوف بالإسكندرية عمال الشركة العربية للغزل والنسيج يفتحون طريق السيوف بالإسكندرية
فتح عمال الشركة العربية للغزل والنسيج "بوليفار"، اليوم، الخميس، طريق "جميلة بوحريد" أمام منطقة صندوق الدعم التابع للشركة، الذى قاموا بقطعه احتجاجًا على توقف العمل بالشركة من 30 ديسمبر حتى 31 يناير القادم، وعدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم.

وانتقل مدير أمن الإسكندرية اللواء نادر الجنيدى، ومأمور قسم شرطة الرمل وعدد من القيادات الأمنية للعمال، وتم التنسيق مع أعضاء مجلس النواب بالدائرة، وفتح حوار مع القيادات العمالية، وإقناعهم باللجوء إلى القنوات شرعية للحصول على حقوقهم وحل أزمتهم .

وتفهم العمال الموقف على اتفاق مع عدد من نواب الدائرة لإدارة حوار مع مجلس إدارة الشركة والعمل على حل المشكلة.


>عمال شركة "بوليفارا" يقطعون الطريق بالإسكندرية احتجاجا على وقف العمل

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